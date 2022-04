Juliette PETIT CARIOU

Specialisée dans les produits de grandes consommations en GMS depuis 9 ans, les domaines de compétences qui me caractérisent sont :



Le management d’équipe :

• Former et développer les compétences métier

• Superviser, animer et Fédérer

• Planifier des programmes de travail hebdomadaire



La vente et négociation commerciale :

• Développer la part de marché valeur d’un secteur de +1,4% en 8 ans soit 500K€

• Négocier annuellement avec les 2 plus gros LECLERC Toulousains (pèse 25% du CA de la centrale d’achat régionale)

• Accompagner mon chef des ventes sur les négociations annuelles en centrale d’achat



Le merchandising :

• Implanter de manière catégorielle le rayon des eaux

• Mise en place d’élément de visibilité « premium » dans le rayon

• Maitrise du logiciel « spaceman »



La gestion de projet :

• Définition du projet et obtention d’un budget

• Coordonner les intervenants des différents services

• Exécuter et animer le projet



Mes compétences :

Management d’équipe

Vente et négociation commer

Merchandising

Direction de projet