Juliette PIGNAT

Diplômée de l'Ecole d'Ingenieur CPE LYON, en Chimie-Genie des Procédés, je me suis spécialisée en formulation et mise en oeuvre des solides divisés en dernière année après avoir saisi l'opportunité d'effectuer une année en entreprise. Celle-ci m'a permis de me specialiser en formulation, et plus particulierement, formulation des produits cosmetiques.



J'ai tout d'abord eu la chance de realiser un stage au sein de l'entreprise L'OREAL,au cours duquel j'ai pu découvrir et apprendre la formulation et le développement de technologies de soins capillaires.

Puis, j'ai effectué en stage en Allemagne chez HENKEL en Colorations Schwarzkopf. Cette experience m'a permis de decouvrir le metier de la coloration ainsi que de me perfectionner en allemand et en anglais.



Mes expèriences en formulation de produits cosmétiques m'ont montrée l'importance que peut avoir l'innovation dans ce domaine. C'est pourquoi j'ai choisi de réaliser mon projet de fin d'étude en recherche de potentiels d'innovation pour les produits de soin et de maquillage, chez CHANEL.



Diplômée depuis fin Juillet 2014, j'ai intégré l'entreprise UNILEVER en Septembre 2014. Tout d'abord en contrat à durée déterminée, j'occupais un poste d'ingénieur chimiste en formulation et je travaillai sur l'optimisation de technologies de soins capillaires non rincés.

En contrat à durée indéterminée depuis Janvier 2014, je suis membre d'une équipe de recherche spécialisée en Chimie des colloides et en charge de contribuer au développement de technologies multi-categories ( Produits Capillaires, Produits Bucco-dentaires, Déodorants )



Mes compétences :

Microsoft office

Matlab

Chemsketch

C++

Plan d'expèrience

Formulation cosmétique

Allemand

Musique

Anglais

Cosmétique

Veille technologique

Microscopie electronique

Développement produit

Recherche scientifique

Veille concurrentielle

Rhéologie

Caractérisation des matériaux

Microscopie optique

Industrialisation

JMP ( Logiciel d'analyse interactive de données )