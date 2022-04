Janvier 2011 à aujourd'hui, création du cabinet Juliette Piriou.

Domaines principaux: droit du travail (contentieux et conseil), commercial, civil, famille, pénal.



Mai 2008- décembre 2010:

Cabinet BOUDRY

Droit du travail contentieux et conseil, droit de la famille, droit pénal.





Mars 2006 à mai 2008:

Cabinet GHARIANI

contentieux pénal, pénal des affaires, social, commercial, famille.





Janvier- Mars 2006:

Cabinet JOSSERAND

contentieux civil et commercial pour une clientèle d'institutionnels



2005: CAPA



2003-2004: DEA de Droit Pénal et Politique Criminelle en Europe créé par le Professeur Delmas-Marty dirigé par le Professeur Giudicelli-Delage (PAris I-Sorbonne).



Mémoire: "Transaction pénale et plea bargaining, étude croisée France Etats-Unis (CRPC)



2002-2003: Maîtrise Carrières judicaires (Paris X-Nanterre).



1999-2002: Deug et Licence de droit à Paris X-Nanterre



Mes compétences :

Avocat

Droit

Droit pénal

Droit du travail

Droit de la famille