Juliette PUGLIESE

Jeune diplômée d'un master international business option marketing de luxe réalisée à Paris Pole Alternance, je suis à la recherche d'un premier emploi.

Après deux années de césures passées à l'étranger (Angleterre et Etats Unis), j'ai rejoint l'entreprise Brico Dépôt pour effectuer mon master en alternance en tant qu'assistante communication visuelle.

Je suis aujourd'hui à la recherche d'un nouveau challenge dans les secteurs de la communication, marketing, secteurs pour lesquels je porte un intérêt certain.

Dynamique, curieuse et motivée, je souhaite évoluer dans un environnement international où je saurai mettre à profit mes compétences apprises tout au long de mon parcours.



Mes compétences :

Briefing

Gestion budgétaire

Gestion de projet

Relation fournisseurs