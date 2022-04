Juliette QUÉAU

Suite à 8 années d'expériences réussies en tant que Commerciale BtoB et chef d'équipe en France et à l'étranger, je suis à l'écoute de belles opportunités d'emploi dans la région nantaise.



Les responsabilités qui m'ont été confiées par le passé m'ont permis d'acquérir de solides compétences managériales, commerciales, administratives et marketing... et de cultiver des qualités personnelles telles que les aptitudes relationnelles, le sens de l'organisation et des priorités, le goût du challenge.



Mes compétences :

Management équipes commerciales

Administratives et Marketing

Commerciale BtoB

Recrutement et Formation