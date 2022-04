Juliette QUEAU

Société : Zebaz Smart Data- Editeur de solutions d’intelligence commerciale et marketing B2B



Zebaz (www.zebaz.com) est le premier éditeur français de solutions d’intelligence commerciale et marketing dédiées au marché B2B français.

Avec sa solution innovante Z360, Zebaz propose aux commerciaux toute la puissance de sa base de données B2B, forte d’1,8 Million de sociétés et de 2 Millions de contacts opérationnels, conjuguée à une technologie sémantique de pointe permettant de suivre en continu l’actualité business de leurs clients et prospects.

Connectable aux CRM, Z360 est ainsi devenu le nouvel outil de référence pour les commerciaux dans la détection des opportunités sur leur marché. En effet, disposer de la bonne information et du bon interlocuteur au bon moment est un avantage essentiel pour les commerciaux dans leur stratégie de prospection.

En outre, Zebaz, via son offre Zebaz Marketing, continue d’être leader dans l’édition de bases de données marketing B2B en SaaS, en proposant des données mises à jour en continu via un processus technologique unique labellisé par OSEO.

Par la qualité de ses données et la simplicité d’utilisation de ses interfaces SaaS marketing et commerciale, Zebaz a su gagner la confiance de plus de 600 clients, dont une majorité de Grands Comptes.

Zebaz est membre de Cap Digital, France Digitale, et du Groupement Français de l’Industrie de l’Information.