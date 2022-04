Juliette QUÉGUINER

Titulaire d'un Master Droit des personnes vulnérables, je suis actuellement à la recherche d'un emploi dans le domaine juridique. Cette dernière année universitaire a été l'occasion d'effectuer un stage au sein du Tribunal d'instance de Morlaix, ce qui m'a permis d'approfondir mes connaissances dans le domaine de la protection des personnes.

En parallèle, j'ai également suivi les cours de l'Institut d'Etudes Judiciaires, ce qui m'a permis d'élargir mes connaissances juridiques dans les matières générales et plus précisément le droit des obligations, la procédure civile et le droit des personnes.



Mes compétences :

Droit

Droit de la santé

Droit privé

Droit public

Santé

Santé Publique