La Sté RABOURDIN SAS leader sur les marchés français et européen dans la fabrication d'éléments destinés au domaine du moule, de la découpe et de l'emboutissage, ainsi que dans la réalisation de visseries spéciales et de pièces de micro mécanique, souhaite renforcer ses effectifs commerciaux et cherche actuellement un profil disposant d'une expérience de 3 à 5 ans minimum dans le domaine de la vente de fournitures industrielles pour animer un réseau de clients (grands donneurs d'ordres industriels, sous traitants, PME...) en particulier sur la région Sud-Ouest et Centre de la France. Vous disposez au minimum d'un Bac +2 et de solides compétences commerciales, d'un sens inné de la vente et souhaitez évoluer au sein d'une entreprise de renom et en plein redéveloppement, merci de m'adresser vos candidatures sur juliette.rabourdin@rabourdin.fr