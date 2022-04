Juliette RAUD

Suite à l’obtention du diplôme d'animatrice socioculturelle (Diplôme Universitaire Technologique), j'ai souhaité poursuivre mes études afin de me perfectionner dans le domaine des arts et de la culture ainsi que de la médiation culturelle en intégrant la licence professionnelle "Activités Culturelles et Artistiques spé. Management de Projets Culturels et Artistiques" à Toulon.

Passionnée et rigoureuse, je suis aujourd'hui à la recherche d'un stage de fin d'étude d'une durée de 3 mois dans une structure culturelle.

Voici le type de poste que je recherche: médiatrice culturelle et/ou coordinatrice de projets culturels ou encore chargée des relations avec le public.



Lors de mes différentes expériences, j'ai acquis des compétences en médiation culturelle, travail en équipe, animation, organisation, gestion de projets culturels, autonomie de travail, connaissance des publics, analyse des besoins et gestion de conflits qui pourront m'être utile lors de ce stage.





Mes compétences :

Animation

Gestion de projet

Histoire de l'art

Arts plastiques

Travail en équipe

Analyse des besoins

HTML

Médiation culturelle