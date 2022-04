Je souhaite intégrer une société de promotion immobilière dans l’agglomération de Caen, ville qui me tient à cœur et qui me permettra de développer l’ensemble des compétences acquises tant auprès des notaires que des promoteurs.



Mes compétences :

Clerc de notaire

Droit commercial

Droit de l'immobilier

Droit de la famille

Droit des sociétés

Droit de la construction

Urbanisme

Contentieux

Promotion