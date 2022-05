Bonjour,



Après avoir obtenu mon diplôme d'Ingénieur Génie Industriel, avec une spécialisation Gestion de Projet / Lean Manufacturing, j'ai intégré la société M-Technologie (Sous traitant Airbus) en tant qu'ingénieur PMO en Juin 2013. Ceci me permet actuellement d'entrer dans un processus de « développement des compétences » afin de mettre en valeur ma formation et de connaître une véritable expansion dans ma vie professionnelle.



N'hésitez pas à me contacter pour toutes questions/suggestions, je reste à votre disposition.



A bientôt,

Mickaël MACQUET



Mes compétences :

Gestion de projet

Ingénieur industrialisation

Ingénieur amélioration continue

Conduite de réunion