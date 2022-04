Juliette ROCHER

Je suis titulaire d'un BTS Montage et post-production effectué à l'INA Sup en alternance. J'ai travaillé durant deux ans en tant que journaliste reporter d'images au Conseil départemental du Val-de-Marne.

Aujourd'hui, je souhaite approfondir mes connaissances dans les domaines de l'image (cadrage, lumière).

Pour cela, j'aimerais intégrer la formation Directeur de la photographie/Cameraman à l'EMC.

Cette formation étant en alternance, je recherche une entreprise qui serait intéressée pour une collaboration dans le cadre d'un contrat de professionnalisation.

Je suis motivée, créative et réactive. J'ai une soif d'apprendre et de progresser intarissable, je donnerai donc le meilleur de moi-même !



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Adobe InDesign

Adobe Premiere Pro

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

DaVinci Resolve

Edius pro

Cadrage

Journalisme

Avid Media Composer

Montage vidéo

Adobe Audition

Final Cut Pro X

Vidéo 360

CINEMA 4D