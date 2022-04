Juliette ROGALA

Keep your eyes open the opportunity you seek may be in front of you.





Thanks to my different international experiences I have become a very flexible yet focused person with an interest in relationship development, learning new languages and cultures. I am keen to accomplish new missions and meet new people.





Forte de mes expériences internationales qui montrent ma capacité d'intégration et d'adaptation et qui m'ont permises de côtoyer un public varié, j'ai aujourd'hui un parcours singulier que je m'efforce d'enrichir en vue de satisfaire à la fois mes attentes et celles de la scène internationale actuelle qui nécessite à la fois flexibilité, ouverture d'esprit, indépendance, créativité et volonté accompagné dès que possible d’expériences.





Specialisations :

- translation (English/French)

- social skills

- digital communication (including : community management and digital partnership development)

- finding the potential in people and thus assigning appropriate tasks

- languages and cultural diversity

- Law (French, English, International)



- making you buy something you never thought you needed





Mes compétences :

Créativité

Traduction

Travail d'équipe

Communication

Droit des affaires

Langues

Réseaux sociaux

développement partenariat

Twitter

Community management

Facebook

B2C

LinkedIn

B2B

Esprit analytique