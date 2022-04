Juliette ROLLAND

J’accompagne les collectivités territoriales, associations patrimoniales ou de développement, fondations, dans la définition des problématiques et des méthodologies d’enquêtes de manière adaptée à leurs objectifs scientifiques.

Je suis de formation supérieure en sociologie (doctorat) et en économie (master), spécialisée dans les domaines de la culture, du patrimoine et du développement.

Mes prestations concernent :

- La recherche et l’analyse de ressources documentaires et archivistiques

- La collecte de témoignages oraux

- L’observation de terrain

- L’analyse ou la création de statistiques

- Les enquêtes de publics

- La rédaction de rapports ou d’articles scientifiques

- La formation

- La médiation orale ou écrite auprès du grand public »





Mes compétences :

Microsoft Office

Adobe Photoshop

Adobe Indesign