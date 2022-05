Naïma YAHI

Ma connaissance du cadre de l’action publique mais aussi du tissu social des quartiers populaires, mon expertise en matière scientifique et en management de projet culturel nourrissent mon expérience. Rompue à l’exercice de levée de fonds publics, privés et européens, j’aimerais aujourd’hui mettre mes compétences et mon savoir-faire au service de votre action.



Mes compétences :

Développement commercial

Création

Organisation

Rigueur

Adaptabilité