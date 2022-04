Juliette ROLLIER

Passionnée d'art et d'histoire, j'essaie de diffuser les connaissances grâce aux nouvelles technologies 3D. Voici les principaux projets sur lesquels j'ai travaillé avec les ingénieurs:

-Abbatiale de Cluny, reconstitution 3D de l'église et de ses façades sculptées;

-Abbaye de Romainmôtier (Suisse): restitutions 3D des différents étapes de construction (V-XVIe s.);

- Sainte-Chapelle des ducs de Bourgogne, Dijon, reconstitution 3D de l'édifice disparu et spatialisation de la musique médiévale dans l'espace;

- Portails romans de France en 3D: numérisation laser d'une dizaine de façades sculptées du XIIe siècle menacées par les intempéries (dont notamment Vézelay, Conques, St-Benoît-sur-Loire...)

-Projet Tempus pour l'innovation dans la formation pour les biens culturels en Tunisie....



Mes compétences :

Archéologie

Art

Culture

Pluridisciplinarité