Le choix du studio est avant tout celui de la pluridisciplinarité alliant muséo¬graphie, scénographie et graphisme.

Il dispose d’une grande expérience dans le pilotage et la gestion de projets culturels. Au cours de ses différentes missions, elle a développé une véritable expertise en straté¬gie. Sa compréhension globale de la vie d’un établissement culturel lui permet de répon¬dre à des problématiques nombreuses et variées, qu’il s’agisse, de développement, de définition de concept ou encore de réalisation.

Juliette Saladin maîtrise également les enjeux des politiques culturelles, lui permettant de collaborer aussi bien avec des acteurs publics que privés. Grâce à sa connaissance de l’actualité culturelle à l’échelle international et sa sensibilité aux questions interculturel¬les, elle sait adapter son regard et ses compétences aux particularités de chaque projet.

Le parcours professionnel de Juliette Saladin s’est orienté dès le départ vers le secteur de l’édition, muséal patrimoniale et artistique. Les compétences réunies dans le studio lui permettent à la fois de travailler : pour des musées, des institutions régionale ou muni¬cipale, des entreprises ; des associations - en concevant et réalisant des expositions, des identités visuelles, de l’édition, de la mises en page, des affiches. Rigoureux et réactif, le studio cherche en permanence à produire une prestation technique et qualitative très expérimentée intégrant une culture du résultat et un respect des objectifs créatifs.

Juliette Saladin se charge de la direction artistique, de la conception, du suivi de projet et de la réalisation, suivi de fabrication chez l’imprimeur, jusqu’à l’intégration sur site.





