Juliette SANZ

Après une année préparatoire Communication et Industries

Graphiques à Gobelins, l’école de l’image, j’ai obtenu mon BTS en juin 2011.



j'ai effectué ces deux dernières années en alternance à l'agence graphique des Aéroports de Paris en raison de deux semaines par mois.



Par la suite, j'ai continué mes études et fait une formation d'un an CPCV (concepteur de produits de communication en volume) en alternance, à l'école des Gobelins.





Mes compétences sont :



Pratique des logiciels de PAO : Illustrator, Photoshop, Indesign (CS5)

Pratique des logiciels de CAO : Picador, Artioscad



Pratique des logiciels de bureautique :Excel, Word, PowerPoint.



Réalisation de maquettes de PLV et d'emballage, croquis, dessins 3D, maquettes sur logiciel.

Ainsi que de la gestion de production : Calcul de devis, gestion de planning, optimisation de la chaîne graphique, suivi de dossier...



Mes compétences :

infographiste

Infographiste PAO

Maquettiste

PAO

PLV

Pré-presse

Prépresse