Juliette SAUMANDE

Auteur et traductrice jeunesse, j'ai plus d'une trentaine de titres à mon actif publiés chez Mango, Fleurus, Hachette et Auzou et un roman en anglais chez Little Island.

Je suis actuellement basée à Dublin, en Irlande, où je participe activement à la scène jeunesse en tant que bénévole de l'organisme Children's Books Ireland, rédactrice et éditrice pour ses publications Inis et Recommended Reads.

Mes compétences :

Rédaction

Animation socioculturelle

Journalisme

Ecriture

Traduction anglais français