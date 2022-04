Juliette SIOZAC

Après 11 ans d’expérience en agences de communication régionales (dans la gestion de clientèle) et une pause personnelle riche de vie et de sens, j’ai choisi de me positionner en tant que consultante indépendante, dans le conseil stratégique en communication.

Je mets ainsi mon expertise à disposition des entreprises, associations et particuliers pour les accompagner, en terme de communication, dans leur développement commercial. Je collabore également de manière ponctuelle sur des projets spécifiques avec des professionnels de la communication. Enfin, je transmets mon savoir en enseignant dans des écoles spécialisées, notamment Kedge Business School (ex ESC Marseille) d’où j’ai été diplômée.



Par ailleurs, je diversifie ma palette d’activités professionnelles. Forte de mon engouement pour le développement personnel, de ma vision bienveillante du monde des enfants et de mon expérience en colonies de vacances et centres aérés, j’anime des Moments Magiques, qui sont des ateliers bien-être pour les enfants.



Et je m’épanouis aujourd’hui totalement dans ce mix original et savoureux.



Mes compétences :

Développement commercial

Plan de communication

Stratégie de communication

Management des équipes opérationnelles

Relationnel clients