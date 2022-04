Juliette SOURZAC

Scaprim est la plateforme du groupe TwentyTwo Real Estate en France.



TwentyTwo Real Estate est un groupe indépendant dédié à l’investissement immobilier en Europe offrant à des clients institutionnels et privés une gamme complète de solutions d’investissement et de services de gestion couvrant toute la chaîne de valeur (acquisition, asset management, property management et project management).

Le groupe gère toutes les classes d’actifs majeures (bureau, résidentiel, commerce, et logistique) s’appuyant sur son réseau d’équipes locales et des outils technologiques innovants.

Il rassemble 180 collaborateurs répartis sur 19 implantations en France et en Europe.



Les principaux chiffres clés :

• 4,1Mds € d’actifs sous gestion dans les fonds gérés ou en mandats d’asset management (tertiaire 2,9 Md€, Résidentiel 1,2 Md€)

• 4ème Property Manager en France - 19 500 logements gérés et 1,1M m² gérés en tertiaire

• 245 000 m² - 14 projets en cours en project management



Pour plus d’informations, visitez notre site :Array



Mes compétences :

Recrutement

Relation ecole

Ressources humaines

Contrats de travail

Gestion administrative RH

Gestion de carrière

Formation professionnelle