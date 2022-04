Juliette STAMATAKIS

Ma dernière expérience en sécurité industrielle chez Saint-Gobain Recherche m'a permis de participer à la mise en place du standard du groupe pour les chariots élévateurs et les machines présents sur le site. J’ai pu aussi prendre part à la gestion des produits chimiques et au suivi de l’exposition au bruit des salariés. Lors d'une expérience précédente dans le domaine de l'environnement chez une filiale du Groupe Vinci, j'ai pu participé à la mise en place d’un chantier de dépollution de sol par bioremédiation. J’ai contribué à l’organisation du diagnostic de pollution du site en réalisant le plan d’échantillonnage et en analysant les résultats. J’ai pu aussi assurer la gestion du devenir des terres polluées excavées.



Mes compétences :

Connaissance en traitements des eaux usées

Analyse économique

Connaissances en procédés de potabilisation

Connaissance de la réglementation environnementale

Traitement statistique des résultats

Maitrise de la gestion de projets

Connaissances en géologie et hydrogéologie

Réalisation d'experiences en laboratoire

Diagnostic et traitement des sols pollués

Préconisation de mesures agro-environnementales

Gestion du logiciel TENNAXIA