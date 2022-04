Juliette TRAN

Possédant de solides bases en informatique et étant fervent usager du numérique, j’interviens sur les aspects à la fois techniques et pédagogiques des projets de MOOC à l’Université de Cergy-Pontoise et au niveau du Ministère.

J’accompagne également les enseignants sur la mise en place de dispositifs pédagogiques spécifiques : Apprentissage par Problèmes, Enseignement à distance, Blended-learning, classe virtuelle etc.



Mes compétences :

Moodle

eXelearning

HTML

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe After Effects

PHP