Juliette TRESANINI

Je suis formatrice spécialisée dans le prise de parole en public en Français et en Anglais, dans la gestion du stress, dans l'animation de réunion, et dans le média training.



D'un coté, je connais bien le monde de l'entreprise car j'ai une maitrise à Dauphine en Ressources Humaines ainsi qu'un Master à la LSE (London Scool of economics). J'ai travaillé deux ans à Londres pour Cartier (en Ressources Humaines)



De l'autre, je connais bien les techniques du comédien étant avant tout comédienne et metteur en scène. Je suis actuellement professeur d'art dramatique aux cours Florent et professeur d'improvisation pour de jeunes avocats



J'interviens également dans les entreprises où j' utilise les techniques du comédien pour mieux répondre aux enjeux professionnels.



Je travaille en tant que consultante indépendante et adapte toutes mes formations à vos besoins.



Si vous êtes intéressés, je peux vous envoyer les formations détaillées.



J'espère que mon parcours vous donnera envie de me rencontrer et me tiens à votre disposition pour toutes informations complémentaires.



Respectueusement



Mes compétences :

Formatrice

Comédienne

Metteur en scène

Média training

Improvisation

Formation