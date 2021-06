Juliette TRUONG

9 ans en marketing et communication m'ont permis de développer mon expérience et mes compétences :



- Fidélisation et développement d'un portefeuille clients

- Conseil et recommandations clients dans les domaines d'expertises suivants : l'acquisition et la fidélisation clients, la motivation collaborateurs, le parrainage, la promotion des ventes, l'événementiel

- Supports de communication en offline et online

- Pilotage des projets avec coordination d'équipes et gestion de plusieurs projets

- Suivi des KPI définis pour chaque opération (marge, participation, ROI...)

- Secteurs d'activités privilégiés : automobile, bâtiment, luxe, alimentaire, optique, banque et assurances





Mes compétences :

Gestion de projet

Nouvelles technologies

Marketing

Communication

Fidélisation des clients

Incentive