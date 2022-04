Juliette VIGARIÉ

Récemment diplômée mention Bien du Master en alternance FESIPCA Formulation et Evaluation sensorielle spécialité Cosmétiques de l'ISIPCA, j'ai réalisé mon apprentissage durant 2 ans chez Solvay, dans le laboratoire HPC - Home & Personal Care. Mon apprentissage m'a permis de gérer un projet en innovation, jusqu'au lancement d'un nouveal agent rhéologique sur le salon In Cosmetics 2017.



A partir de septembre 2017, je suis à la recherche d'une opportunité en tant que chez de projet R&D dans les Cosmétiques.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Audit interne et externe

Chimie

Gestion de projet

Formulation cosmétique

Analyse sensorielle

Laboratoire de Recherche

Techniques de laboratoire