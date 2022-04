Juliette VILLE

Depuis plusieurs années, je suis intéressée par le travail de l’image, l’intention qu’on lui donne, son impact. Intriguée par le cinéma, j’ai toujours été admirative du support « film », des éléments autour de l’image qui la font vivre : le scénario, les acteurs, l’atmosphère lumineuse, le cadre, le rapport au temps.



Employée pendant deux ans en tant que cadreur/ monteur vidéo, cette expérience m’a été très bénéfique et cela m’a poussé à aller plus loin et me projeter seule en tant qu’intermittente. Je souhaite continuer de travailler avec différentes sociétés sur des projets variés et faire ainsi part de mes compétences, de mon enthousiasme.



En parallèle, je fais partie de l’association Black Room Vidéo où la liberté des choix de sujets me permet de travailler aussi la réalisation. Pour garder une grande ouverture d’esprit, je me propose sur des projets de court métrage (Vert de Gris).