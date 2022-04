Juliette VINCENT

Bonjour à toutes et à tous !





A la recherche de ma voie et d'expériences multiples, je suis curieuse de découvrir de nouveaux jobs, de nouvelles entreprises, de nouveaux lieux qui tous offrent des compétences et un nouveau regard.

Dynamique, autonome et poyvalente, j'ai pu acquérir, grâce à mes divers jobs et mes formations, le sens du contact, la capacité de travailler en équipe et une flexibilités. Autant de compétences que je continue d'épanouir et de développer chaque jour.