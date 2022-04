Juliette VINEY

J'ai exercé pendant 8 ans le métier de conseiller bancaire qui m'a apporté une expérience significative, concernant l'accueil d'un public, la prise en charge de ses demandes et son accompagnement.

Je possède des qualités d'écoute , d'empathie, d'organisation et de capacité à travailler en équipe.

Après avoir pris la décision de quitter la Banque Postale pour effectuer un métier correspondant d'avantage à mes valeurs personnelles. J'ai choisi de me reconvertir dans le métier de Conseiller en Insertion Sociale et Professionnelle. J'ai intègré l'AFPA de St Herblain en juin 2017, pour y effectuer la formation qui m'a délivré le titre professionnel de Conseiller en Insertion Professionnelle en mars 2018.



Mes compétences :

Relations clients

Conduire des entretiens individuels et établir un

Accueil physique et téléphonique

Vente

Techniques de vente

Conseil commercial

Comprendre, reformuler un besoin ou une demande

Recadrer des clients si nécessaire

Suivi clientèle

Force de proposition

Analyse des besoins

Gestion administrative

Administration des ventes

Fidélisation client

Prospection commerciale

Prospection de clients

Produits financiers

Développement commercial

Animation de réunions

Reporting

Respecter une législation, des délais, une procédu

Recherche, transmission d'informations

Enquête qualitative

Créer des supports statistiques et d'analyse

Formation de nouveaux collaborateurs ou stagiaires

Gestion des urgences, des imprévus

Travail d'équipe