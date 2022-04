Juliette WEBER

Je suis docteur en sciences de gestion de l'Ecole Centrale Paris. Après 12 années de marketing "classique", j'ai choisi de me consacrer à des thématiques novatrices et porteuses de sens social. Je valorise actuellement mon expérience du management de la recherche et du diagnostic sociétal d'entreprise au sein de l'Observatoire du Groupe Macif (Direction des Relations Extérieures).

Parmi mes publications :

- "Au-delà du contrat : la mobilisation du concept de valeur de lien dans la relation sociétaire-mutuelle d'assurance " Les Cahiers de la RECMA (2011)

- "Rendre tangible l'idéal mutualiste par la création d'un indicateur de valeur sociale" - co-rédigé avec Alain Caillé - Les Cahiers de la RECMA (2015)

- "Un indicateur de création de valeur sociale : objectiver et subjectiver la valeur sociale et la RSE" - co-rédigé avec Alain Caillé - Revue permanente du MAUSS (2015)

- "Organizational sensemaking of non-ethical behavior : case study of french mutual insurance" - co-rédigé avec Bernard Cova, Gérald Gaglio, Philippe Chanial - Journal of Business Ethics (2016)



Mes compétences :

Marketing

Recherche en Sciences de Gestion

Mutualisme

Economie sociale et solidaire

Innovation Sociale

Valeur de lien

Valeur sociale