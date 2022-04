Julina NILUSMAS

Etudiante en alternance au sein de l'ESGCI Ecole Supérieur de Gestion et de Commerce Internationale.

Mon parcours en tant qu'étudiante me permet de répondre à des objectifs concrets et aux différentes problématiques Marketing et Commercial. L'alternance est selon moi la meilleure façon d'intégrer le monde du travail et d'atteindre mes objectifs professionnels.



Mes compétences :

Prospection commerciale

Négociation commerciale

Stratégie de communication

Marketing opérationnel

Télécommunications

Marketing direct

Gestion de la relation client

Microsoft Office

GIMP