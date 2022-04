Julio ALVES

Dix années d'expérience en tant qu'ingénieur commercial dans divers domaine auprès de grands comptes ou de PME/PMI du secteur public ainsi que du secteur privée ou encore des particuliers m'ont donné l'aisance des entretiens avec des interlocuteurs aux fonctions diverses et m'ont permis d'acquérir de solides compétences dans la vente.



Prospecter, savoir écouter, prendre en compte les besoins et les contraintes de mes interlocuteurs pour leur proposer des solutions adaptées fait partie de mon travail quotidien. Mon engagement vis-à-vis de mon entreprise à promouvoir son image et son offre, la volonté d'apporter un service de qualité à mes clients, développer un chiffre d'affaire, sont les qualités nécessaires qui me permettent aujourd'hui de postuler à votre offre d'emploi. Mon parcours professionnel m'a permis de développer des facultés d'adaptation dans des environnements de travail et des secteurs d'activités divers et nouveaux.



Je souhaiterais vivement rejoindre une entreprise qui me permettrait de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour satisfaire à la performance et à vos attentes dans la fonction de commercial.



Je me tiens à votre disposition pour tout complément d'information.









Mr ALVES Julio