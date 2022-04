Julio BATCHI

Titulaire d'une maitrise en économie et organisation des entreprises et actuellement agent du groupe charden farrel dans le service de contrôle interne. et le contrôle de gestion tient une place primordiale dans la stratégie de croissance d'une entreprise, comme dans sa communication j'aime y être impliqué.

Mes atouts sont: mon sens du contact développé, ma nature motivé, le dynamisme de ma curiosité, ainsi que la rigueur que j'applique dans mon travail, qui j'en suis certains répondrons à vos attentes.

Je suis doté en outre d'un goût des chiffres et j'attache de l'importance à une culture du résultats pour m'assurer de l'atteinte des objectifs.