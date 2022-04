Julio DE CASTRO

Jusqu'en 2000 j'occupais le poste de dessinateur projeteur, je réalisais les plans techniques de coffrages et de ferraillages d'ouvrage d'art.

Depuis 2000 j'occupe le poste de chargé d'étude en acoustique qui consiste :

- D'une part par des mesures physique sur site pour différents type d'étude (étude d'infrastructures de transport, ICPE, diagnostics de façade), le dépouillement des résultats avec la rédaction du rapport de mesures

- D'autre part par la modélisation en 3 dimensions de projets (sous Mithra, Artemis et cadnaA) afin de dimensionner et définir les protections ainsi que la rédaction du rapport d'étude.