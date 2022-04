Julio KOKO

Je suis actuellement étudiant en Master 1 en BFGR ( Banque-Finance et gestion des risques) à l'université paris 13 Villetaneuse .

J'ai durant mon parcours acquis de solides capacités dans le domaine financier notamment en gestion des risques et gestion de portefeuille. Aussi, j'ai beaucoup appris dans le domaine de l'analyse financière notamment en choix de financement et d'investissement. L'informatique ( excell et VBA) pour des opération financières et dans les projets académiques.



De naturel dynamique, appliqué et travailleur tout en étant un sens de l'autonomie et du sens de l'équipe acquis lors de mes différentes expériences professionnelles notamment chez ING Direct.



Je suis à la recherche d'un stage de 6 mois à compter du mois d'Avril 2016 en gestion de risque ou analyse financière pour valider mon année et acquérir de nouvelles compétences.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Mathématiques appliquées

Gestion de portefeuille

Statistiques descriptives

Macroéconomie

Microéconomie

Droit des sociétés