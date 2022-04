Julio NDONG

Mes compétences :

MySQL

XML

UMTS

UML/OMT

SQL

Oracle

OSPF (Open Shortest Path First)

NetBeans

MongoDB

Java

Jakarta TOMCAT Servlet Engine

IP

HTML

EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)

ECLiPSe

Cascading Style Sheets

BGP (Border Gateway Protocol)

Apache WEB Server

Android

4G Networks

AngularJS

Eyes Of Network

Cacti

Centreon et Nagios

Apache

PHP 5

Administration de bases de données

Drupal

Wordpress

Prestashop

Cryptographie

Cybersécurité