Julio ROJAS GUERRA

Voici mes Projets.

DANS L’IMMEDIAT :

Je viens de réaliser la traduction complète d’un site d’échecs (du français vers l’espagnol) et je suis prêt à recommencer un travail similaire (livre ou site).



Je réalise du dépannage et de l’assistance en Informatique pour des particuliers.



Ayant un bon niveau comme joueur de compétition, je donne des cours d’échecs individuels ou en groupes (Stratégie, Tactique, Ouverture et Final).



DANS UN FUTUR PROCHE :

Ceux qui seront mes associés.

Je cherche à m’associer avec d’autres professionnels pour monter une entreprise de création de sites Joomla et d’autres prestations informatiques.



J’ai déjà un site : http://rememberlinstant.free.fr (Je viens de réaliser une première mise à jour, bientôt suivra une autre plus important).



Sur mon site vous trouverez :

• Mon CV

• Mon profil personnalité selon le test MBTI

• Mon profil personnalité selon le test SOSIE

Ceux qui seront nos clients.

Nous serons, donc, prêts à collaborer avec des sociétés, associations et PME. qui nécessitent un professionnel pour s’occuper de leurs problèmes informatiques. (Audit et étude de besoins, Installation de matériel et de logiciels, Réalisation des applications, Réalisation de sites, Assistances diverses et Formation.)





Je me tiens à votre disposition pour tout autre renseignement : jjjjulious@bbox.fr

.



Mes compétences :

COBOL

Traduction