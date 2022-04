Julio SOARIS

Le centre d’appels Nathalie & Partners met à disposition de ses clients les compétences des ses téléopérateurs afin de leur offrir une prestation digne de la relation client qu’ils désirent entretenir avec leurs clients. Toute l’équipe se mobilise et n’a qu’un but : satisfaire les différents besoins des clients et leur offrir une réponse adaptée à leurs attentes.





Notre plateau technique est doté d’un modem Sagem, d’un routeur Cisco. Notre partenaire Orange, nous garantit une qualité d’appels excellente. Chaque position est séparée par des parois, équipées d’un PC et d’un casque PLANTRONICS. Le système permet d’écouter des appels en direct, ce qui permet au superviseur de maintenir le niveau de qualité des appels.



Nous réalisons les campagnes selon le schéma directeur suivant :

Projet :

» Consignation de l’expression des besoins (cahier des charges)

» Conception de l’architecture du projet (implémenter, paramétrer l’infrastructure technique…)

» Préparation et planification des opérations

» Dimensionner l’équipe

Recrutement :

» Sélection des profils et compostion de l’équipe téléopérateur

Argumentaire :

» Transcription du cahier des charges dans un scénario d’appels opérationnel

Statistiques :

» Production structurée de résultat : statistiques de production

» Restitution et présentation des résultats : analyse des objectifs quantitatifs et qualitatifs

Audit :

» Audit de la campagne pour optimiser les facteurs clés de succès

Contrôle qualité :

» Une cellule d’écoute filtre la qualité des appels et détermine le niveau d’excellence de chaque entretien

Formation :

» Transfert de connaissance et montée en compétences de téléopérateurs

Responsable d’équipe :

» Gestion et animation des téléopérateurs



Les communications d’appels transitent par des lignes spécialisées qui sont dédiées à nos besoins. Elles sont dotées d’une bande passante sécurisée, réservée et garantie. Nathalie & Partners fonctionne avec la solution MCCE d’Orange Business Services (Managed Contact Center Express) : c’est une plateforme web dotée de toutes les fonctions d’un centre de contacts au départ d’un navigateur internet standard.

Les applications natives du MCCE gèrent intuitivement le centre d’appel



Mes compétences :

Création de trafic ciblé

Vente directe

Sondage et echantillonage

Reception et mise en service

Hermes Pro

Nixxis

MCCE d’Orange Business Services