Julio VITRY

Montageminute.com "Array " est une société spécialisée dans :

- la livraison : électroménager; bricolage; jardin; décoration; ameublement...

- le montage de mobilier en kit : bureaux; séjour; chambre...



Toutes prestations sont réalisées en VL 20m3, équipage 2 personnes et ou 14m3 équipage 1 personne...



Situé à Lunéville (54), au cœur du grand EST, MontageMinute.com intervient sur rendez-vous dans les départements : 54/57/55/88



MontageMinute.com, c'est la garantie d'un service de qualité d'un travail rapide et soigné pour :

- la livraison

- le montage

- démontage et débarras de vos meubles.



MontageMinute.com met son expérience et son savoir-faire au service des particuliers et des professionnels.



Une équipe de professionnels soucieux d'agir sans incidence sur le rythme de votre vie et de votre travail.



N’hésitez pas à visiter notre site internet :Array