Bonjour je me présente Julio Vitry prestataire pour le compte de Conforama France

je travaillais pour plusieurs magasin dans l'est de la métropole pendant plusieurs année, mes prestation;

montage de meubles ,pose de cuisine, mise en place des cloisons ,peintures ,pose de parquets ,et autres,, dans les magasin pour expo et aussi chez les particuliers ai plusieurs année d expérience dans la menuisier familiales .

j ai quitté la réunion en 2004,et arrivé en métropole j ai commencé en tant que chauffeur livreur pour une filial du groupe Mory Groupe. qui travaillais avec diffèrent enseigne sur le net:(MISTERGOODDEAL.VENTE UNIQUE.COM.CDISCOUNT.UBALDI et autres , j ai commencé a faire du montage pour le compte de JMBRUNEAU ET OFFICE DEPOT)et au bout de 4 ans je me suis mis a mon compte .

Aujourd'hui j ai décidé de rentré au pays retrouvé ma famille je compte bien remonté une petite entreprise toujours dans le montage de meubles dans l iles et pourquoi pas proposé des services de livraison



Mes compétences :

Montage