Jullian BARTHELEMY

Après quelques années à exercer en qualité d'Educateur Spécialisé notamment en MECS j'ai occupé un poste significatif dans le domaine judiciaire (Enquêtes de Personnalité auteurs et victimes auprès du TGI d'Angoulême, Enquêtes Sociales et Auditions d'enfants, Contrôles Judiciaires et CHRS)



Je recherche aujourd'hui un poste de psychologue, idéalement dans le secteur judiciaire.

Départ dans les prochaines semaines (mutation professionnelle du conjoint) pour la Guadeloupe. Je suis donc ouvert à toutes propositions, rencontres et autres possibilités d'obtenir des informations pour préparer mon arrivée.



Mes compétences :

Accompagnement psychologique

Animation de réunions

Esprit d'analyse et de synthèse

Connaissance milieu Justice / ASE / MDPH

Sens clinique et d'écoute

Conduite d'entretiens

Bon rédactionnel