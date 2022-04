Jullien PASCAL

J'ai acquis mon expérience de Directeur Technique dans les secteurs de l’automobile, des biens de consommation, de la plasturgie et en contexte international. Je peux vous apporter les compétences suivantes, obtenues dans 4 sociétés industrielles:



1 - Je pilote des projets industriels (5 à10 M€/an) telles que machines d’assemblage haute cadence, injection plastique, extrusion, procédés spéciaux, construction d'usine. Je développe en faisant preuve d'ingéniosité, avec rigueur et méthode.

2 - Je manage des équipes techniques (25 à 65 personnes) incluant des cadres, eux même managers.

3- Je dirige un service achats de production et techniques avec un forte orientation résultats (20 m€/an).



Faisant partie du Comité de Direction depuis plus de 15 ans, je participe aux décisions importantes de l'entreprise avec les connaissances de bases provenant de ma double formation.

Par ailleurs, j'ai été Président de CHSCT et négocié avec les partenaires sociaux.





Je voudrais à présent m’investir dans une entreprise où j’apporterais mon savoir-faire dans la production, l'industrialisation, le management humains ou les achats dans les domaines techniques et production pour partager et mettre en œuvre une vision business globale axée sur les résultats.



Spécialités:

- Industrialisation, projet,

- Management humain,

- Méthodes,

- Plasturgie,

- Achats, cost reduction

- Assemblage haute cadence,

- Machine spéciale,

- Lean manufacturing,

- Management du changement.



Mes compétences :

Management d'équipe

Management de projet

Achats responsables

Lean Manufacturing

Plasturgie

Infrastucture

Product manager

Qualité produit

Commercial

Production

Gestion budgétaire