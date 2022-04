Julos LEPOIVRE

Les missions variées auxquelles j’ai participé durant mon parcours professionnel m’ont permis de confirmer mon intérêt et mon expérience dans le domaine des métiers de l’aéroport, du commerce et surtout du contact direct avec une clientèle professionnelle et internationale, ainsi que les competences pour transmettre mes expériences en tant que formateur.



De plus ayant vécu et travaillé 10 ans en Angleterre, je suis bilingue et surtout je maitrise parfaitement l' anglais business et aéronautique.





Mes compétences :

Relation client

Relations internationales

Aéronautique

Anglais

Formateur

Commercial

Pédagogie

Restaurants

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel