July COLEAU

GRAPHISTE FREELANCE - Mai 2015 à ce jour



4 ans d'expérience au sein de l'Agence 3 PRINT (Merignac)

Janvier 2012 à Octobre 2015

• Maitrîse des logiciels InDesign, Illustrator et Photoshop.

• Suivi des dossiers du début à la fin de leurs conceptions :

Préparation des textes, visuels (base de données photos produits),

réalisation de la mise en page... envoi du fichier finalisé et validé à l’imprimeur.

• Conception / Réalisation de plaquettes, catalogues de 2 à 64 pages

(BricoLeclerc, Mr Bricolage

, Sport&Loisirs, Leclerc...).



Statut auto-entrepreneur

(Mars 2009 à janvier 2012)

• Conception / réalisation de logos, catalogues, présentoirs, affiches, packagings, étiquettes pour flacons (hygiaswiss)



2 ans d’expérience au sein de l’agence R2COM :

(Novembre 2007 - Decembre 2009)

• Conception / Réalisation de plaquettes, catalogues de 4 à 32 pages

(BricoLeclerc, Mr Bricolage, Intersport, Sport2000, Sport&Loisirs, concessionaire Pigeon...).



Bricodeal Solutions - service Marketing

(Janvier 2010 - Decembre 2011)

• Conception / Réalisations de Blisters, Kakemonos, Affiches, packagings, catalogues...





5 ans d’expérience au sein de l’imprimerie PRINT SYSTEM :

(Août 2002 - Octobre 2007)

• Maîtrise des logiciels : Xpress, Illustrator, Photoshop,

Pinect Signa Station, Prinect Printready Cockpit, Preps, CTP.

• Maîtrise de la Chaîne Graphique.

• Suivi des dossiers de la prise contact avec le client au bon-à-tirer final sur presse.

• Conception / Réalisation de flyers, affiches, cartes de visites, logos, plaquettes, brochures, étiquettes de vin, chemises, PLV...







Mes compétences :

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop