Bonjour,



Je m’appelle Julyan Lucaccio, je vis actuellement sur Toulouse.



Entrepreneur, je développe mes activités en France et en Europe, sur deux marchés à fort potentiel qui sont le network marketing et l'e-commerce.



Mon rôle est simple, accompagner un maximum de personnes dans le développement de leur activité et projet. Tout en y apportant les outils et les clés nécessaire à leur propre succès

.

Je recherche ici à enrichir et agrandir mon réseau professionnel.



À très bientôt;



Julyan



Mes compétences :

Management

Conseil

E-commerce

Coaching d'équipe

Coaching

Travail en équipe

Coaching individuel

Communication

Développement commercial

Développement personnel

Marketing