Juma MWILIMA

- De 1991 à aujourd'hui : Mobilisateur du grand public dans la lutte contre le Sida, la Malaria et la Tuberculose en utilisant l'art comme outil de travail ( musique, chanson, théatre....)

- De 1991 à 1994 : operateur de saisies des données et Analyse avec UNICEF/ Burundi

- De 1994 à 2000 : Analyste de la qualité de l'eau et installateur des bladders pour la distribution de l'eau dans les sites des déplacés dans le programme d'urgence UNICEF/ Burundi

- de 2000 à aujourd'hui : Communication avec HF/VHF, satellitte et Securité...

* Avec mon temps libre, je fais des recherche dans l'internet pour voir comment exploiter efficassement l'arbre de Moringa oreifeira et la jacynthe d'eau.

* Je continue à écrire des scénarios sur ma biographie quitte à produire un film documentaire sur mon parcours.