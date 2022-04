PRÉSENTATION



L’association



L’association loi 1901 Jump’Music, créée en juin 2012, a pour but de développer et promouvoir les musiques actuelles au pays des herbiers. L’association met en place des concerts, des rencontres musicales, fait partager ses connaissances et ses contacts dans l’univers de la musique, pour permettre aux groupes et artistes membres de se faire une place dans cet univers très sélectif.logo_jumpmusic



Mais l’association a fait beaucoup de chemin avant d’arrivé jusque là. L’association vient de l’idée du groupe Attractive Revenge. Ce groupe est composé de Romain Bedouet (Chant, Guitare), Lucas Beuvelet (guitare), Marin Lainé (Batterie), Jordan Lecapitaine (basse). en 2011, ils ont commencé les scènes et après un an le groupe a organisé un évènement (Party Rock) car ils jugeaient qu’ils y avaient un manque d’animation nocturne, le week-end, pour les jeunes (15-30 ans). Party Rock a attiré une centaine de personnes et le bilan indiquait une bonne ambiance. Cependant, il y a eu une perte financière sur la location de la salle car l’évènement n’était pas organisé par une association. C’est là que le groupe a décidé d’en créer une. Le groupe Attractive Revenge connaissait des artistes et des groupes et a jugé bon, de valoriser les musiques actuelles par cette association, elle aide les groupes à se faire une place dans l’univers de la musique. Par la suite l’association c’est étendu en 2015 au Pays des Herbiers en Vendée, elle agit toujours sur le Pays de Château-Gontier.



