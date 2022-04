Julie GESLIN

"L'activité physique au service de la santé."

Avec plusieurs expériences à mon actif, je suis actuellement enseignante en activités physiques adaptées en addictologie.

Issue de la filière Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS), je me suis spécialisée en Activités Physiques Adaptées avec un master mention Ingénierie de la Rééducation, du Handicap et de la Performance Motrice (IRHPM).



Mes compétences :

Neurosciences

Physiologie

Adaptabilité

Diététique

Connaissance des pathologies

Biomécanique

Sport