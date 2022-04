Frédérique YONNET QUÉRY

J’exerce la profession de dirigeante hospitalier spécialisée dans les restructurations depuis plus de 12 ans. Manager reconnue, fédératrice, rigoureuse et organisée, je suis diplomate et dotée d’une réelle aisance relationnelle. Gestionnaire vigilante et impliquée, j’ai une connaissance approfondie de l’univers de la santé et du développement des réseaux locaux et nationaux. Je me suis engagée dans le milieu hospitalier afin de privilégier les actions à caractère sanitaire et social et plus précisément au sein de l’économie sociale, à la philosophie de laquelle je demeure très attachée. Ce sens de la communication et cette aptitude aux relations humaines me permettent d’affirmer mes valeurs centrées sur le goût et la satisfaction du travail bien fait au service des autres.

Formée à l’Institut de Formation Supérieure des Cadres Dirigeants de la Fehap, titulaire d’un Master II en Droit et Gestion des établissements de santé (Montpellier 1) d’un Master II en Communication des Entreprises et des Institutions (Paris 3), ex-Doctorante à l'université de Montpellier, j’ai précédemment exercé les fonctions de DRH et de Directrice du Développement des Coopérations Hospitalières.

Membre fondateur et administratrice d’un Groupement de Coopération Sanitaire Public/Privé, j’ai aussi créé l’Espace Ethique de l’hôpital Villiers St Denis et du Centre Médico Chirurgical de la Porte de Pantin. Experte en risques psycho sociaux et en santé et sécurité au travail, j'aspire à faire vivre dans chacune de mes décisions et de mes actions, les valeurs d’une solidarité intelligente dans un environnement social et financier complexe.









Mes compétences :

Santé au Travail

Restructuration établissement de santé

Direction stratégique et opérationnelle

Droit de la santé et Droit du travail

Management et conduite du changement

Relations publiques et communication

Développement des réseaux