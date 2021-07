Véronique TIRARD

Après avoir fait des études de médecine à Grenoble, j'ai pratiqué prés de 20 ans la médecine d'urgence (Capacité d'Aide Médicale Urgente), dans la région Rhône-Alpes (urgences médicales, urgences traumatologiques, urgences polyvalente, réanimation toxicologique, soins intensifs post-opératoires et de toxicologie, SAMU/SMUR). Par la suite, 2009/2014, j'ai exercé dans le secteur médico-social, en collectivité territoriale (service autonomie). En mars 2014, je suis revenu dans la fonction publique hospitalière comme médecin coordonnateur des hébergements du Centre Hospitalier Métropole Savoie, à Chambéry, en Gériatrie : 400 places d'hébergement. J'ai aussi occupé un poste de médecin référent en unité d'hébergement. Cette fonction me permet de suivre l'évolution de l'état de santé et de dépendance des patients âgés. En tant que médecin coordonnateur, j'ai organisé des évaluations GMP-Pathos des unités, participé à la préparation de la certification V2014 du CHMS (au titre des USLD), géré des épidémies en lien avec l'équipe opérationnelle d'hygiène, participé à l'élaboration de protocoles, organisé puis participé à la commission d'admission, proposé des projets innovants mis au projet d'établissement, rédigé le rapport annuel d'activité... Actuellement, j'occupe un poste de PH en SSR gériatrique à orientation ortho traumatologique : bilan gériatrique, suivi état de santé pendant la durée de la rééducation post-opératoire o post chute lors des traitement fonctionnels.

J'ai en parallèle participé à la médicalisation de manifestations, sportives essentiellement, mais aussi concerts.

Je pratique un peu de sport : équitation, course à pied, un peu de canicross, et la plongée

J'aime le changement et je suis toujours à la recherche de nouvelles opportunités professionnelles.

Désireuse d'aller plus loin et de profiter au maximum sur le plan personnel et professionnel, je me remets à l'Anglais dans le but d'échanger largement, renouer plus facilement avec mon aie anglaise ..